Yerli çeşit arpa hasadı yapıldı

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Merkeze bağlı Özlüce köyünde yerli çeşit arpa demonstrasyonunun hasadı yapıldı.

Çeşit demonstrasyonu, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personel kontrolünde Merkez’e bağlı Özlüce köyünde uygulanarak demonstrasyonun hasadı verimleri belirlendi.

Yapılan arpa çeşit demonstrasyonu ve hasadı ile ilgili olarak Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Bakanlığımız Araştırma kuruluşlarınca son yıllarda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmekte olup bunun sonucunda dayanıklı ve yüksek verimli çeşitler geliştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Arpa çeşitlerinden Yalın Akar Anka06 Bozlak Aydanhanım ve Tarım 92 çeşitleri aynı tarlaya yan yana ekildi. Bu çeşitlerden Aydanhanım ve Tarım92 çeşitleri verimleri ve dayanıklılıkları ile İlimizde çiftçilerimiz tarafından en çok ekilen çeşitlerdir. Akar, Anka06 ve Bozlak çeşitleri ise Enstitü tarafından tescil ettirilmiş yeni çeşitlerdir. 2 yıldır yaptığımız deneme ekimlerinde çok güzel sonuçlar vermektedir. Bunlardan ilk defa bu yıl deneme ekimini yaptığımız Yalın çeşidine ayrıca değinmek istiyorum. Bu arpa çeşidimiz kavuzsuz arpa çeşididir. Kavuzu olmaması nedeniyle bakıldığında buğday görünümü vermektedir. Bu özellikle hayvancılık ve un sanayiinde aranan bir çeşit olacağı kanaatindeyiz. Demonstrasyon yapılan arazi taban arazi olup bu yıl yaşanan olumsuz mevsim şartlarına rağmen tüm çeşitlerimizin verimleri iyi oldu. Çeşitlere göre 400450 kg civarında verim alındı. Bu çeşitleri çiftçilerimize tavsiye ediyoruz.” dedi

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