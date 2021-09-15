İlk 10 bin'e girmeyi başardılar

2021 Haziran ayında yapılan Yüksek Öğretim Sınav (YKS) sonuçlarına göre Sarıkaya’da Türkiye genelinde 10 bine giren öğrenciler Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin’i ziyaret etti.

Kaymakam Serin ziyarette yaptığı açıklamada; “Uzaktan eğitimin yapıldığı dönemde sınavlara hazırlanırken gösterdikleri gayret ve çabanın meyvesini alan öğrencilerimizi bu azimlerinden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Velilerimizi, sizlere emek veren öğretmenlerinizi, okul idarecilerinizi de kutluyorum. Sizlerle tanışmaktan ve başarınızdan mutlu oldum, İnşallah bu başarınız süreklilik kazanır ve bundan sonra da devam eder. Umarım hepiniz gönlünüzden geçen üniversite eğitimini alırsınız. Daha sonra mezun olup vatanımıza, milletimize, ailenize yararlı gençler olarak hizmet edersiniz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Serin, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verirken, düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.