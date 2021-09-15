İlköğretim haftası kutlandı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde İlköğretim haftası düzenlenen programda kutlandı.

İMKB Şükran Ana İlkokulu'nda yapılan İlköğretim Haftası Kutlama Programına Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Işık öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlköğretim haftası kutlamalarında bir konuşma yapan Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın; “Dünyanın zor bir süreçten geçtiği ve ülkemizin de etkisinde kaldığı Covid19 salgınıyla mücadelemiz devam ederken, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ilçemizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitimöğretim yılı heyecanım ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş eğitim camiamızın neferlerini saygı ve şükranla yâd ederken, başta öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 20212022 Eğitimöğretim yılının verimli bir şekilde geçerek, ülkemize başarılar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.