Yerköylü karı-koca evlerini, TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerköylü karı-koca evlerini, TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı

İHA

Yerköylü karı-koca evlerini, TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) evlerini bağışlayan Gazi ve eşi Tekmile Arslan’a altın madalya ve plaket verildi.
TSKGV Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Yerköy Belediye Ferhat Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Umut Mütevellioğlu, Arslan'a Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende altın madalya ve plaket takdim ettiler.
Canları pahasına vatanın bölünmez bütünlüğünü koruyan asker ve polisler için ne yapsalar az olduğunu dile getiren bağışçı Gazi Arslan, TSK Güçlendirme Vakfı kuruluşu ve yapısı itibarıyla Türkiye'nin savunma sanayi alanında faaliyet gösteren, kanunla kurulan tek vakıf konumunda olduğu için bağışta bulunduklarını söyledi.
Gazi Arslan, askerlere ve şehitlere destek olabildiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, evlerinin askeriyeye ve şehitlere hayır olsun diyerek bağışladı.
Vakfın en önemli görevinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak, milletle gönül bağı kurarak onların desteğini almak olduğuna söyleyen Vakıf Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, toplanan katkıların da projelere aktarıldığını söyledi.
Her zaman Türk Ordusunun yanında olduklarını, bağlı şirketleri ile öncelikle ordunun ihtiyaçlarını son teknoloji ürünler ile giderilmesine çalıştıklarını belirten Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, “Bağışlar ve şirketlerden gelen kar paylarından elde edilen gelirler TSK'nın modernizasyonu kapsamında Savunma Sanayi Destekleme Fonu üzerinden TSK projelerine aktarılmaktadır. Bağışçılarımız Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan, milli hassasiyetleri yüksek, Türk savunma sanayinin gelişmesini yakından takip eden, Ordumuzun güçlenmesi yönünde arzusu olan dolayısıyla bu çorbada bir tuzu olmasını isteyen bağışçılarımızdan biri olarak Vakıf ailemize katılmışlardır.
Bizlerde vakıf olarak Arslan çiftimize, yapmış oldukları bağıştan dolayı madalyalarını takdim etmiş bulunmaktayız. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ise, “İlçemiz sakinlerinden Gazi Arslan ve eşi Tekmile Arslan TSK Güçlendirme Vakfı’na evlerini bağışlamış olması bizleri çok memnun etmiştir. Bizler aziz vatanımız için canımızı hiçe sayarak cepheye koşan bir milletiz. Arslan ailemizde örnek bir davranış yaparak bizleri çok mutlu etmiştir. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Arslan ailemizden Allah razı olsun.”dedi.
Gerçekleşen konuşmalar sonrasında, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Gazi ve eşi Tekmile Arslan’a madalya ve plaket takdim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlköğretim haftası kutlandı
YEREL HABERLER İlköğretim haftası kutlandı
İlk 10 bin'e girmeyi başardılar
YEREL HABERLER İlk 10 bin'e girmeyi başardılar
Yerli çeşit arpa hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Yerli çeşit arpa hasadı yapıldı
65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
YEREL HABERLER 65 yaşındaki kadın aşı yaptırmamanın pişmanlığını ...
Muhtarlara seminer verildi
YEREL HABERLER Muhtarlara seminer verildi
Yozgat'ta 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
YEREL HABERLER Yozgat'ta 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
Değişim ve dönüşüm Sakarya Caddesi’nde devam ediyor
YEREL HABERLER Değişim ve dönüşüm Sakarya Caddesi’nde devam ediyor
Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Köse belediyenin projelerini değerlendirdi
Dolandırıcıların bu seferki adresi Yozgat Şehir Hastanesi oldu
YEREL HABERLER Dolandırıcıların bu seferki adresi Yozgat Şehir ...
Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat’ta bulundu
YEREL HABERLER Dünyanın bilinen en eski mozaiği Yozgat’ta bulundu
Soğan tarlada 60 kuruş, markette 3 lira
YEREL HABERLER Soğan tarlada 60 kuruş, markette 3 lira

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.