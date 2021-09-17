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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel eğitimli çocuklar müzik ile terapi oluyor

İHA

Özel eğitimli çocuklar müzik ile terapi oluyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Özel Eğitim Merkezi'nde down sendromlu ve otizmli çocuklar, müzik ile terapi oluyor.
Sorgun Belediyesi, otizm ve down sendromlu çocukların temel becerilerini geliştirerek sosyal hayata kolay uyum sağlamaları amacıyla özel eğitim programları düzenliyor. Donanımlı öğretmen ve usta öğreticiler ile sosyal ve kültürel çalışmalarını İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde sürdüren Sorgun Belediyesi, otizm ve down sendromlu çocukların vakit geçirip sosyalleşmesi için müzik kursu açtı. Öğretmenleri öncülüğünde darbuka, saz, gitar ve piyona eşliğinde şarkılar seslendirerek terapi olan özel eğitimli çocuklar, eğlenceli dakikalar geçiriyor. Seslendirdikleri şarkılarla arkadaşları ve öğretmenlerinin alkışlarını alan çocuklar, sosyal ve kültürel etkinliklere imza atıyor. Etkinlik kapsamında özel öğrencilerin bir yandan var olan sıkıntıları müzik ile terapi edilirken, bir yandan da topluma kazandırılmaları amaçlanıyor.
Belediyenin tahsis ettiği servis aracı ile evlerinden alınan özel çocuklar eğitim merkezinde düzenlenen etkinliklere katılırken, anne babalara da psikolojik destek sağlanıyor. Çok hırçın ve hiperaktif bir şekilde merkeze alınan çocuklar, sakinlemiş, sükunetli halde ailelerine teslim ediliyor. Eğitime katılan çocuklar, eve enerjisini ve stresini atmış olarak dönüyor.
Çocuğu ile eğitime gelen anne Saniye Özdemir, “Oğlum için çok güzel bir etkinlik, müziği çok seviyordu. Burada müzikle daha iyi oldu. Kendini geliştirdi, eğlenceli oldu. Mutlu oluyor. Burada darbuka çalıyor, piyano ile şarkı söylüyor. Spor yapıyor” dedi.
Özel eğitimli çocukların sosyal hayatın bir parçası olması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkunt Ekinci ise, “Biz yaklaşık 1,5 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Onların sosyalleşmesi ile alakalı yürüttüğümüz çalışmalar var. Gündelik hayatları ile ilgili yapabilecekleri konularla alakalı eğitimlerimiz oluyor. Bu arada hem ailelere destek olalım hem de çocukların kendine güvenini, sosyal hayatta başarılı olabileceklerini ve sosyal hayatın bir parçası olduklarını hissettirmek istiyoruz. Bununla ilgili de hem sportif hem de müzik dersleri devam ediyor. Niyetimiz bu merkezimizi biraz daha büyütmek. Onlar da bizim çocuklarımız, koruyup kollamamız gereken çocuklarımız. Bu konu ile ilgili Sorgun Belediyesi olarak tüm ekiple böyle bir çalışma yürütüyoruz. Onların yüzündeki gülümseme bize de yansıyor” şeklinde konuştu.

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