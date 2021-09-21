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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 bin yıl öncesine hassas dokunuş, kazdıkça tarih çıkıyor

İHA

5 bin yıl öncesine hassas dokunuş, kazdıkça tarih çıkıyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te, 5 bin yıl öncesine ait bulgular, fırça ve mala darbesiyle özenle gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.
Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmaları devam ediyor. Bünyesinde Hititler, Romalılar ve Doğu Romalıların izini barındıran Uşaklıhöyük’te, bu yıl başlayan kazı çalışmaları 30 kişilik bir ekiple 15 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Kazı çalışmalarında kayıp şehir Zippalanda antik kentinin olup olmadığının da araştırılması yapılırken Hititlere ait saray ve tapınak yapılarının bir kısmının da ortaya çıkartıldığı gözlendi.
Uşaklıhöyük’te kazı çalışmalarının 2013 yılı itibariyle devam ettiğini söyleyen Yozgat Müze Müdürlüğü’nde görevli Arkeolog Necip Bezene, “Burası Sorgun ilçesi Büyüktaşlık köyüne bağlı Uşaklıhöyük olarak isimlendirilen bir höyüktür. 2008 ile 2013 yılları arasında yüzey araştırması yapılmış ve yüzey araştırmaları sonucunda buranın kazı yapılmaya elverişli olduğu kanaatine varılıp 2013 yılından itibaren kazı çalışmaları devam etmektedir. Burada yapılan çalışmalardaki amaç burasının kayıp şehir Zippalanda antik kentinin olup olmadığının araştırılması yönündedir. Şu anki yapılan çalışmalarda Hititlere ait saray ve tapınak yapılarının bir kısmının ortaya çıkartıldığı gözlenmektedir. Yapılan çalışmalarda birçok seramik parçası, metal objeler ve özellikle belge niteliği taşıyan kil tabletler bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda höyüğün 5 bin yıllık tarihi olduğunu tespit ettik. Burada yaşam sürdüren Hititler, Romalılar ve Doğu Romalıları öne çıkarabiliriz. Şu an 30 kişi ile kazı çalışmaları 15 Ekime kadar devam edecektir” dedi.

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