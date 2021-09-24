Yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Yozgat’ta yaban hayatı, ormanlık alana kurulan fotokapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Yozgat’taki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlar tarafından kurt, vaşak, ayı, tavşan ve kuş görüntülendi. Hayvanlar su içerken görüntülere yansıdı. Ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayvanlarının popülasyonu kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.