İl Müftüsü Gülden, “Cami ve cemaati yeniden bir araya getirmek istiyoruz”

Her yıl 17 Ekim günleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, normalleşme ile birlikte camii ve cemaati yeniden bir araya getirmek istediklerini dile getirdi.

Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Müftüsü Ali Gülden, 17 Ekim 2021 tarihleri arasında kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla il genelinde gerçekleştirecek etkinlerden bahsetti.

Pandemi şartları dikkate alınarak hafta ile ilgili planlama yaptıklarını belirten Müftü Gülden, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşleyen’in Yozgat’a gelerek din görevlileri ile toplantı gerçekleştireceğini söyledi. Müftü Gülden, “Toplantıda kurumumuzun bizden beklediği, şehrimizde yürütülmesi gereken düşünceler bizimle paylaşılacak ve o doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Hafta dolayısıyla din görevlilerinin de onura edileceğini aktaran Müftü Gülden, “İl genelindeki tüm görevlilerimize kalem ve blok not bastırılarak hediye edilecek. Kendimde ilçelere dönük bir planlama yaptım tüm ilçelerimizde personellerimizle tanışıp din hizmetleri konusunda beklentilerimizi, hizmetlerimizi onlarla paylaşacağım” şeklinde konuştu.

Normalleşme ile birlikte camii ve cemaati bir araya getirmek istediklerini de dile getiren Müftü Gülden, “Camilerde sadece görevlilerimizi değil tüm halkı bir araya getirmek istiyoruz. Her mahallemizde çocuk yaşlı, memur amir, çalışan çalışmayan tüm halkımızı bir araya toplamak camilere yeniden dikkat çekmek istiyoruz. Normalleşmeyle birlikte halkımızı camilerde yeniden dirilmeye, canlanmaya davet ediyoruz. Bizi bu anlamda diri tutacak elbette camilerimizdir” ifadelerine yer verdi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası öncesi Yozgat Belediyesi tarafından şehir merkezinde tüm camilerin temizleneceğini de belirten Müftü Gülden, “Belediye başkanımız ile görüştük, hafta başlamadan önce şehrimizin camilerini temizleyerek cemaatin nezih bir şekilde camilere girmelerine katkı vermelerini istedik. Camilerimiz belediyemiz tarafından temizlenecek. Camilerimiz fiziken temizlenmiş görevlilerimiz haftalarına hazır hale gelmiş bir şekilde camiler ve din görevlileri haftamızı başlatmış olacağız” dedi.

