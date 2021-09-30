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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kabakları öğrencilere burs oluyor

İHA

Yozgat'ta kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşen su kabaklarından elde edilen gelirler, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs oluyor.

Su kabakları öğrencilere burs oluyor

Yozgat’ta kadınların hünerli ellerinde sanat eserine dönüşen su kabaklarından elde edilen gelirler, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs oluyor.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bir araya gelen kadınlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek ve ilçede bulunan öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla dernek kurdu. Dernekte gönüllülük esasına göre çalışan kadınlar, belediyeye ait bahçede yetişen su kabaklarını işleyerek avize, gece lambası ve abajura dönüştürdü. Sayıları kısa bir süre sonra 25’e kadar yükselen kadınlar, sanat eserine dönüştürdükleri su kabaklarını satarak elde ettikleri gelirlerle ilçede okuyan öğrencilerin eğitim masraflarına destek olmaya başladı.
Öğrencilerin eğitim masraflarına katkıda bulunmak için su kabağından süs eşyaları ürettiklerini söyleyen Çekerekli Kadınlar Derneği Başkanı Ayşe Çakır, “Bir bahçede belediye öncülüğünde süs kabağı üretildi. Kabakların hasadı yapıldıktan sonra Çekerekli Kadınlar Derneğine verildi. Biz de pandemiden dolayı sıkılmıştık. Biz hiçbir ücret talep etmeden buradayız. Elde ettiğimiz kabakları kooperatife veriyoruz. Kooperatifte ücretlerini bize veriyor, satılan kabakların ücretlerini biz de öğrencilerimize burs veriyoruz. Burs vermeye devam etmek için çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımızın hepsi gönüllü, hiçbiri ücret talep etmiyor ve hepsi burada aynı zamanda bir sanat öğreniyor” dedi.

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