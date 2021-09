Bakan Yardımcısı Nebati: “Türkiye 19 yılda 5.1’lik büyüme sağladı” “Turkovac dünyaya açılacak”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye’nin 2002 yılından bugüne kadar 5,1’lik bir büyüme sağladığını söyledi.

Yozgat Valiliği Konferans salonunda düzenlenen İş Dünyası Buluşma Toplantısı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye’de yurt sorunun olmadığını dile getirdi.

“Türkiye’de yurt sorunu yok”

Türkiye’de yurt sorunu olduğunu söyleyenlerin öğrencileri rahatsız ettiğini belirten Nebati, “Türkiye’de her yıl bu zamanlarda üniversiteye kayıtlarını yapıp yurt talebinde bulunan öğrencilerimizin bir yoğunlaşması olur. Birkaç hafta içerisinde denge sağlanır. Türkiye’de 726 bin KYK öğrencisini barındıracak kapasite var. Öğrencilerimiz çok rahat bir şekilde kayıtlarını yapabilirler. Artık ahlaki boyutu da aşacak şekilde Türkiye’de yurt problemi var, öğrenciler barınamıyor gibi safsatalar, ülkemizi, öğrencilerimizi rahatsız etmekten başka hiçbir işe yaramıyor, böyle bir siyaset anlayışı olamaz. Bu tür iddialar sadece havanda su dövme, toplumu, öğrencileri gerginliğe sevk etme politikasından başka bir şey değil. İçişleri bakanımız da açıkladı, yer bulamayıp eylem yaptıklarını iddia eden öğrencilerin tamamına yakını, çeşitli terör örgütlerinin mensupları çıktı. Daha da önemlisi bunlar öğrenci değil, bir başka önemli nokta o ilde herhangi bir üniversite ile de bağları yok. Birileri bu toplumun kodlarıyla oynama üzerine hesap kitap yapıyor olabilir ama bu hesap kitaplar eğer bir sıkıntı varsa tutar, yoksa durduğunuz yerde boğulursunuz” dedi.

“Aldığımız tedbirlerle geçen yıl Türkiye 1.8 büyüdü”

Türkiye’nin 2002 yılından bugüne kadar 5.1’lik bir büyüme sağladığını da söyleyen Nebati, “Ondan önceki 3 yıl 0.9 büyüme aslında Türkiye büyümemiş. 19 yıldır aralıksız hiç nefes almaksızın 20082009 yılındaki Mortgage krizinden kaynaklanan düşme ve geçen yılın 2. çeyreğindeki negatif büyüme hariç sürekli büyüyen, sürekli koşuşturan iştahlı bir ülke olarak büyümesine devam ediyor. 2005’te 17. sırada satın alma gücü kalitesine göre büyüklüğe sahip olan Türkiye bugün 11. sırada. Türkiye 21. Yüzyılda kendisini kanıtlayan, dünyanın merkezi güçlerinden birisi olan ve sadece ulusal ekonomisini büyüten değil aynı zamanda uluslararası alanda da gerek savunma gerek diğer alanlarda uluslararası ilişkilerde varlığını ve farklılığını kanıtlayan ender ülkelerden bir tanesi. Mart ayı itibariyle geçen yıl aldığımız tedbirlerle Türkiye’ye diğer ülkelerle yol ayrımını çoktan çizdi. Piyasayı coşturacağım, piyasayı genişleteceğim hiç kimse işini kaybetme ya da iş yerini kapatma korkusu yaşamamaktaydı. Aldığımız tedbirlerle geçen yıl Türkiye 1.8 büyüdü. Sadece ikinci çeyrekte 9.9’luk bir küçülme yaşadı. Bu yıl birinci çeyrekte 7.2 ikinci çeyrekte 21.7’lik bir büyüme yakaladı. Bu geçen yıl sadece bir çeyrekte küçülmüş olan Türkiye dünyanın en hızlı toparlanan büyüyen ülkelerinden bir tanesidir. Yabancı ziyaretçi sayısı ocakağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 83 artarak 14 milyona ulaştı. Hizmet sektöründe de aynı şekilde güven endeksi yükseliyor ve yıl sonunda öncü göstergelere baktığımız zaman Türkiye’nin yüzde 9’un üzerinde büyüyeceğini de görebiliyoruz. Türkiye büyüyor, büyümeye devam ediyor. Peki Türkiye bu kadar büyürken dünya ne durumda. Dünya bizimle yarışacak durumda değil. Gerek gelişmekte olan gerek gelişmiş ülkeler dünya ortalamasının hepsinin üzerindeyiz” şeklinde konuştu.

“İhracatımız 211 milyar dolar”

Toplantıda ihracat rakamlarından da bahseden Nebati, “İhracatımız 36 milyar dolardı 2002 yılında. Şu anda 211 milyar dolarlık ihracatımız var. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 8 iken bugün 42’ye ulaşmış durumda. 1 milyar doların üzerinde ürün sattığımız ülke sayısı 9 iken bugün 46. Ürün çeşitliliğini de yakaladık. Gene ihracatçı sayımız 3 kat arttı, çok şükür ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 80’nin üzerinde cari açığımızda iyileşiyor” ifadelerine yer verdi.

“Turkovac dünyaya açılacak”

Aşılama konusunda uyarılarda bulunan Nebati, “Bir de aşılarınızı yaptırın, Yozgat sarıya döndü yüzde 65’i yakalamış durumda. Dolayısıyla aşılama noktasında gerekli gayreti sarf edelim. Biz artık okulları kapatmayacağız, çocuklarımızı kollayalım. Öğretmelerimiz aşılarını iyi yaptırıyorlar, iş dünyamız çalışan ve çalıştıranların da şirketlerini, dükkanlarını, fabrikalarını durdurmamaları için lütfen aşılarınızı hızlı bir şekilde yaptırın. Can her şeyden önemli. Önümüzdeki dönemde inşallah bizim başkalarından ayrı gündemimiz var. Bizim gündemimiz Turkovac. Yeril aşı olarak çıkacak. Biz cimri davranmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız BM’de de ifade etti. Aşılarımız dünyaya açılacak. Yani gelişmiş, gelişmekte olan fakir ülke olmaksızın ihtiyacı olan herkese bu ürün paylaştırılacak. Aşılamada dünyada 7. sıradayız” dedi.

