Fuat Oktay: Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, sadece son 3 yılda 240 yeni yurt binası yaptıklarını belirterek, "Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış, yasa dışı terör örgütleriyle bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesi Bayındırhüyük köyünde bağ bozumuna katılıp, pekmez kaynatanlara yardım etti. Burada Oktay'a sıcak süt ve köyde yetiştirilen ürünlerden ikram edildi. Oktay, burada yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alıp köylülerle sohbet etti. Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenine katılan Oktay, yükseköğretimin, en çok yatırım yapılan alanların başında geldiğini söyledi. Bugün aktif olarak yükseköğretime devam eden 127 devlet, 73 vakıf üniversitesi ve 1029 meslek yüksekokulunda 8 milyonun üzerinde öğrencinin öğrenim gördüğünü ifade eden Oktay, "Yükseköğretim sistemimiz bu öğrenci sayısıyla Avrupa'da en çok sayıda öğrenciye hizmet veren sistem konumundadır. Öğrenci sayısındaki artışla birlikte kredi ve yurt ihtiyacı gibi gereksinimler artmış, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu ivmeyi yakından takip ederek yatırımlarını ihtiyaçlara göre planlamıştır ve gerekli adımları atmaktadır" dedi.

'GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Salgın sebebiyle uzaktan eğitimle sürdürülen yükseköğretimde yüz yüze eğitime başlama kararı alınmasıyla ertelenmiş ve birikmiş yurt talebi oluştuğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlarımız barınma ihtiyacı olan hiçbir öğrencimizi mağdur etmemeye çalışarak yurt yerleştirmelerine devam ediyorlar. Ancak görüyoruz ki barınma konusu bahane edilerek gençlerimiz üzerinden bir oyun sahnelenmek isteniyor. Geçmişte yaşananlar, Türkiye'de gençler üzerinden kurulan tezgahların kimseye bir şey kazandırmadığını net şekilde göstermiştir. Biz gençlerimize her konuda sahip çıkarak ülkemize sevgi tohumları ekmenin ve kardeşlik iklimini geliştirmenin mücadelesini veriyoruz. Katsayı adaletsizliğine son veren, üniversite kapılarında yığılmaların önüne geçen ve harç yükünü gençlerimizin omzundan alan Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizleriz. Yükseköğretim de dahil eğitimin her kademesinde sosyal adalet için gayret eden, fırsat eşitliği sunarak her şehre üniversite götüren, kredi ve bursları 14-15 kart artıran bizleriz. Yurt sayısını 4 kat artırarak devlet yurdu olmayan şehir bırakmayan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yine bizleriz. Sadece geçtiğimiz 3 yılda ülkemize 240 yeni yurt binası kazandırdık. Şu anda yapımı devam eden 110 binin üzerinde yatak kapasiteli yurtlarımızı yükseköğrenim öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Öğrenci olmayan ya da yurt başvurusu dahi yapmamış, yasa dışı terör örgütleriyle bağlantılı toplulukların, parkta bahçede toplanıp çıkardığı kuru gürültüyle tüm bu gayretleri gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Biz, temelde öğrenciye odaklanan bir anlayışla, öğrenci dostu kampüs ve yurt alanları, çağa öncülük eden akademik programlar ve sosyal imkanlarla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve diplomalarını veren Oktay, mezun olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Politika Türkiye-Yozgat / Çekerek Harun GÖKÇEOĞLU

2021-10-03 16:14:56



