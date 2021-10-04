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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta hububat ekimi başladı

İHA

Yozgat’ta hububat ekimi başladı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta çiftçiler, 2021 yılı hasadı için buğday ekimine başladı.
Yozgat'ta bazı çiftçiler tarlalarını ekime hazırlarken daha önceden hazırlıklarını tamamlayan bazı çiftçiler ise buğday ve arpa ekimine başladı.
Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyü çiftçilerinden Osman Duygu, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ekim ayı ile birlikte hububat ekimine başladıklarını söyledi. Yaklaşık 170 dekar alanda buğday ekimi yaptıklarını belirten Duygu, “Yozgat ve bölgemizde her yıl olduğu gibi bu yılda ilk buğday ekimini ben yaptım. Hububat hasat döneminde tohum ve gübremizi önceden temin ediyorum. Çünkü ekime doğru tohum, gübre ve mazot fiyatları arttığı için önceliği bu işlere ayırıyorum. Bir ay öncesinden hububat ekimi için bütün hazırlıkları tamamladım. Ekeceğimiz tarla zaten herkti. Bu yüzden kazayağı, tızkaro işlemlerini önceden yaptım. Hafta sonu çocuklarımda yardıma gelince buğday ekim işini yaptık. Yozgat'ta buğday ve arpa ekimi, Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu yıl kuraklık sebebi ile biz çiftçiler hasat döneminde istenilen verimi elde edemedik. İnşallah bu yıl kuraklık sebebi ile yaşadığımız sıkıntıları hasat döneminde yaşamayız” diye konuştu.
Yerköy çiftçilerinden Hasan Hüseyin Arslan da tarlasının ekim işlemlerini gübresiz olarak yaptığını söyledi. Gübrenin pahalı olması nedeniyle gübresiz ekim yaptığını söyleyen Arslan, “İlk defa tarlamı bu yıl gübresiz ekmek zorunda kaldım. Bu yıl kuraklık nedeniyle ürün elde edemedik. Buna rağmen gübre fiyatı çok pahalı ve gübre alamadık. İnşallah bu yıl yaşadığımız kuraklığı önümüzdeki yıl yaşamayız” temennisinde bulundu.

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