Sebze ve meyve atıklarından organik gübre üretiliyor

Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyesi, sebze, meyve ve hayvansal atıklardan kompost üreterek organik gübre elde ediyor.

Sorgun ilçesinde evsel ve hayvansal atıklar çöpe gitmiyor. Sorgun Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde toplanan sebze, meyve ve hayvansal atıklar işlenerek kompost gübre haline dönüştürülüyor. Tesisin kurulduğu günden itibaren 1520 ton arası gübre elde edilirken ilçe genelindeki park ve yeşil alanların canlandırılmasında ve toprak iyileştirici olarak kullanılan gübre, çiftçilerin de kullanımına sunuluyor.

2, 10 ve 20 kilogramlık paketler halinde satışa sunulan organik gübreler, belediyeye de ek gelir sağlıyor.

Sorgun ilçesine kurulan kompost üretim tesisinin geri dönüşüme ciddi anlamda katkı sağladığını söyleyen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Bu proje kapsamında ilçemizde bulunan evsel, bitkisel ve hayvansal atıkların tamamı belediyemiz tarafından toplanıyor. Bizim Kompost Üretim Merkezi'mizde toplandıktan sonra burada işlemden geçiyor. İşlemden geçtikten sonra organik gübreye dönüşüyor. Aslında geri dönüşüm sağlamış oluyoruz. Bu ürettiğimiz organik gübreleri de hem ilçe içerisinde hem de köylerde bahçesi olan çiftçilerimiz veriyoruz. Biz de kendi park ve bahçe işlerimizde kullanıyoruz. Bu atıkların geri dönüşümleri noktasında çok ciddi bir katkı sağlıyor” dedi.

Bitkinin gelişimine de fayda sağladığını belirten Ekinci, “Hem temizlik hem de bitkinin canlandırılması noktasında çevreye de çok katkısı var. Bir de gübre olarak çok ciddi verimi olduğu için çok hızlı bir şekilde bitkiyi canlandırıyor ve gelişimini sağlıyor. Şu ana kadar 15 ton civarı üretmiş olduğumuz gübre var, sürekli üretimimiz de devam ediyor. Bunları paketliyoruz, 2, 10 ve 20 kiloluk paketler halinde de kullanıcıya ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

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