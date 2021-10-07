Yozgat’ta köy çeşmeleri yenileniyor

Yozgat'ın Lök köyünde vatandaşlar son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su ihtiyaçlarını karşılamak adına köy çeşmelerini yeniliyor.

Yaklaşık 2 ay önce bir araya gelen köy halkı, eskiyen ve kullanılmaz hale gelen köy çeşmelerinin bakım ve onarımını yaparak çeşmelerin daha etkin kullanılması için çalışıyor.

Son yıllarda artan kuraklık nedeniyle suyun bir kez daha önemini anladıklarını söyleyen köy halkından Ömer Gezici, “Çeşmelerimizin çok eski olması nedeniyle birçoğunun havuzlarında su kaçakları oluyordu. Köyümüzde gönüllü arkadaşlarımızın gayretleri ve hayırsever hemşerilerimizim destekleriyle 2 büyük çeşmemizi yeniledik. Çeşmemizin biri 16 metre, diğeri de 15 metre uzunluğunda 80 santimetre genişliğinde ve 50 santimetre yüksekliğinde havuz yapıldı. Gelecek yıl da diğer çeşmelerimizi yenileyeceğiz" dedi.

Gönüllülerden Üzeyir Kayhan da "Çeşmelerimizi eskisine göre daha büyük ve daha kullanışlı yapmaya çalışıyoruz. Halı, kilim, ve yün yıkanabilecek şekilde çeşmelerin etrafına yaklaşık 60 metrekare beton atıyoruz. Çiftçiler zirai ilaçlamada sularını buradan daha rahat alabilecek. Allah razı olsun herkesten, şehir dışındaki ve köyde yaşayan hemşerilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Bu aynı zamanda insanların birbirine kaynaşmasına vesile oluyor” şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Hasan Önal ise "Muhtarlık olarak biz de gönüllü kardeşlerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. Gönüllülerimizden ve köyümüze destek veren tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında birçok köylümüz de yine araziye çeşme yaparak boşa akan suları değerlendiriyor” ifadelerine değindi.

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