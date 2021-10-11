Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Karakaya köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Sorgun’a bağlı Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çekerek ilçesi Kırkdilim köyünden Yozgat’a gitmekte olan 55 yaşındaki M. A. idaresindeki 66 FL 462 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yol kenarındaki levhalara çarpıp ardından takla attı.
Kazada sürücü M. A. olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.