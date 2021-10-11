Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Yılmaz Kırdemir'in (32) cinayetiyle ilgili yakalanan İsmail İbiş (56) ile Yozgat'tan Ankara'ya kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.Ö., polis ekiplerince adliyeye getirildi. İ.Ö., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken İsmail İbiş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-10-11 23:19:59
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.