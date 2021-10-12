Şehitlerimizin adı kütüphanede yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitlerimizin adı kütüphanede yaşatılacak

İHA

Şehitlerimizin adı kütüphanede yaşatılacak

Yozgat'ta, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın ve Şehit Polis Yusuf Çelik'in isimleri okullara açılan kütüphanelerde yaşatılacak.

Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla Atatürk Anadolu Lisesi’nde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın Kütüphanesi ve İmam Hatip Ortaokulu’nda Şehit Polis Yusuf Çelik adına kütüphane açılışı yapıldı. Her iki okulda düzenlenen programa; Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma komutanı Jandarma Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın’ın Annesi Fatma Aydın, kız kardeşi ve teyzesi ile Şehit Polis Yusuf Çelik’in babası Arslan Çelik ve yakınları katıldı.

“Şehit annemizin istekleri bizim için emirdir”
Vali Ziya Polat Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin isteklerinin kendileri için emir olduğunu söyleyerek, “Bu devlet, millet, bayrağımız, dinimiz, ezanımız için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Evlat acısı zor. Annemizin 83 milyon evladı var artık. Hepimiz birer evladıyız. Annemizin istekleri bizim için emirdir. 2 gün öncede Suriye’nin kuzeyinde şehitlerimiz var. Onları da rahmetle anıyoruz. Allah ailelerine sabır versin. Bu topraklar üzerinde oyunlar oynanıyor. Oynanmaya devam edecek. İmanlı ve inançlı nesillerimizi yetiştiren analarımız babalarımız ve öğretmenlerimiz var. Aynı iman ve inançla yetiştireceğimiz nesillerimiz var. Akademik başarılar illa ki olacak ama imanlı inançlı nesiller yetiştirerek bu devlete, bu millete hizmet edecek çocuklar yetiştirmemiz lazım. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu kütüphanenin yapılmasında büyük emek harcayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bizi aziz şehitlerimize mahcup etmesin” dedi.

“Biz zalime yavuz, mazluma yunus olan bir milletiz”
Vali Polat, İmam Hatip lisesindeki programda yaptığı konuşmada ise aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Bu devlet için, bu bayrak için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. En zoru evlat acısı. Ne mutlu ki vatan, millet ve ezan sevgisi ile yetiştirilmişler. Tüm anne babaların ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu millet özel bir millet. Biz zalime yavuz, mazluma yunus olan bir milletiz. Bizler yavrularımız bu iman ve inanç ile yetiştiriyoruz. Bu iman ve inançla evlat yetiştiren anne babalarımıza minnetlerimi sunuyorum. Umarım yeni neslimizi de aynı iman ve inançla yetiştirebiliriz. Her daim söylediğimiz gibi şehit ailelerimize her zaman kapımız açık. Şehitlerimizin adını gönüllerimize akıllarımıza kazıdık. Okullarımıza, kütüphanelerimize de isimlerini veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Her zaman yanımızdalar”
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın’ın annesi Fatma Aydın da “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yavrumun adını unutmadıkları için özellikle teşekkür ederim. Bizleri unutmadılar, her zaman yanımızdalar” dedi.

“Evladım ve arkadaşları kendilerini şehitliğe adamışlardı”
Şehit Polis Memuru Yusuf Çelik’in babası Arslan Çelik ise oğlumun tüm hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, “Üniversiteyi bitirip öyle polis olmasını istemiştik. Üniversite üçüncü sınıfta yine polislik sınavlarına girdi. Son senesi kaldığını söyledik ve okulunu bitirmesini istedik. Diplomasını aldıktan sonra geldi annesi ve bana ‘Benim hayalim polis olmak’ dedi. Biz de yolun açık olsun dedik ve böylelikle polisliğe müracaat etti. Aydın’da Polis Meslek Yüksekokuluna girdi. 6 ay eğitim aldıktan sonra 1 gün bizim yanımızda kaldı ertesi gün Gaziantep’e görev başına gitti. O çok mutluydu. Şehit olmadan 6 ay önce evimizin balkonunda otururken ‘Benimde düğünüm olacak bu bahçe almayacak” dedi. Evladım ve arkadaşları kendilerini şehitliğe adamışlardı. Ay yıldızlı üniformamı giydim şerefli bir Türk Polisiyim demişti bize. Bu kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit aileleri ve protokol üyeleri tarafından şehitlerimizin adının yaşayacağı iki kütüphanenin de açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta ağaçlara kış bakımı
YEREL HABERLER Yozgat’ta ağaçlara kış bakımı
Yozgat’ta husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta husumetlisini öldüren zanlı tutuklandı
Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi ...
Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara'da yakalandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi ...
Yozgat’ta bıçaklanan kişi öldü
YEREL HABERLER Yozgat’ta bıçaklanan kişi öldü
Yozgat’ta sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Yozgat’ta sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi
Trafik işaret levhasına çarpıp, takla atan aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Trafik işaret levhasına çarpıp, takla atan aracın ...
Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.