Şehitlerimizin adı kütüphanede yaşatılacak

Yozgat'ta, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın ve Şehit Polis Yusuf Çelik'in isimleri okullara açılan kütüphanelerde yaşatılacak.



Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla Atatürk Anadolu Lisesi’nde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın Kütüphanesi ve İmam Hatip Ortaokulu’nda Şehit Polis Yusuf Çelik adına kütüphane açılışı yapıldı. Her iki okulda düzenlenen programa; Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma komutanı Jandarma Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın’ın Annesi Fatma Aydın, kız kardeşi ve teyzesi ile Şehit Polis Yusuf Çelik’in babası Arslan Çelik ve yakınları katıldı.



“Şehit annemizin istekleri bizim için emirdir”

Vali Ziya Polat Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin isteklerinin kendileri için emir olduğunu söyleyerek, “Bu devlet, millet, bayrağımız, dinimiz, ezanımız için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Evlat acısı zor. Annemizin 83 milyon evladı var artık. Hepimiz birer evladıyız. Annemizin istekleri bizim için emirdir. 2 gün öncede Suriye’nin kuzeyinde şehitlerimiz var. Onları da rahmetle anıyoruz. Allah ailelerine sabır versin. Bu topraklar üzerinde oyunlar oynanıyor. Oynanmaya devam edecek. İmanlı ve inançlı nesillerimizi yetiştiren analarımız babalarımız ve öğretmenlerimiz var. Aynı iman ve inançla yetiştireceğimiz nesillerimiz var. Akademik başarılar illa ki olacak ama imanlı inançlı nesiller yetiştirerek bu devlete, bu millete hizmet edecek çocuklar yetiştirmemiz lazım. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu kütüphanenin yapılmasında büyük emek harcayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bizi aziz şehitlerimize mahcup etmesin” dedi.



“Biz zalime yavuz, mazluma yunus olan bir milletiz”

Vali Polat, İmam Hatip lisesindeki programda yaptığı konuşmada ise aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Bu devlet için, bu bayrak için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum. En zoru evlat acısı. Ne mutlu ki vatan, millet ve ezan sevgisi ile yetiştirilmişler. Tüm anne babaların ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu millet özel bir millet. Biz zalime yavuz, mazluma yunus olan bir milletiz. Bizler yavrularımız bu iman ve inanç ile yetiştiriyoruz. Bu iman ve inançla evlat yetiştiren anne babalarımıza minnetlerimi sunuyorum. Umarım yeni neslimizi de aynı iman ve inançla yetiştirebiliriz. Her daim söylediğimiz gibi şehit ailelerimize her zaman kapımız açık. Şehitlerimizin adını gönüllerimize akıllarımıza kazıdık. Okullarımıza, kütüphanelerimize de isimlerini veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



"Her zaman yanımızdalar”

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın’ın annesi Fatma Aydın da “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yavrumun adını unutmadıkları için özellikle teşekkür ederim. Bizleri unutmadılar, her zaman yanımızdalar” dedi.



“Evladım ve arkadaşları kendilerini şehitliğe adamışlardı”

Şehit Polis Memuru Yusuf Çelik’in babası Arslan Çelik ise oğlumun tüm hayalinin polis olmak olduğunu belirterek, “Üniversiteyi bitirip öyle polis olmasını istemiştik. Üniversite üçüncü sınıfta yine polislik sınavlarına girdi. Son senesi kaldığını söyledik ve okulunu bitirmesini istedik. Diplomasını aldıktan sonra geldi annesi ve bana ‘Benim hayalim polis olmak’ dedi. Biz de yolun açık olsun dedik ve böylelikle polisliğe müracaat etti. Aydın’da Polis Meslek Yüksekokuluna girdi. 6 ay eğitim aldıktan sonra 1 gün bizim yanımızda kaldı ertesi gün Gaziantep’e görev başına gitti. O çok mutluydu. Şehit olmadan 6 ay önce evimizin balkonunda otururken ‘Benimde düğünüm olacak bu bahçe almayacak” dedi. Evladım ve arkadaşları kendilerini şehitliğe adamışlardı. Ay yıldızlı üniformamı giydim şerefli bir Türk Polisiyim demişti bize. Bu kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından şehit aileleri ve protokol üyeleri tarafından şehitlerimizin adının yaşayacağı iki kütüphanenin de açılışı gerçekleştirildi.

