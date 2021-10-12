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Patates rekoltesinin bu yıl 5 milyon ton olması bekleniyor Boğazlıyan ilçesinde 7 çeşit tohumla ekilen patatesin hasadı yapıldı

İHA

Patates rekoltesinin bu yıl 5 milyon ton olması bekleniyor Boğazlıyan ilçesinde 7 çeşit tohumla ekilen patatesin hasadı yapıldı

Türkiye genelinde bu yıl patates rekoltesinin 5 milyon ton civarı olacağını belirten Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ıslah çalışmaları neticesinde 10 adet yerli ve milli patates çeşidini ülkeye kazandırdıklarını söyledi.
Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, yerli ve milli üretimi artırmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen 7 çeşit yerli patates tohumuyla ekilen patatesin hasadı ‘Tarla Günü’ etkinliği ile gerçekleştirildi. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen etkinlikte 7 çeşit tohumla ekilen patatesin hasadı yapıldı.
2005 yılından itibaren ıslah çalışmaları neticesinde 10 adet yerli ve milli patates çeşidini ülkeye kazandırdıklarını söyleyen Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, “Bu çeşitlerimizin de 8 tanesini pazarlama ve satış hakkını da yerli firmalarımıza devrettik. Şu anda yerli çeşitlerimizde sertifikasyon ve ileri kademede tohumluk çoğaltımları devam etmektedir. Yerli ve milli çeşitlerimiz Boğazlıyan’da ilk defa verimli topraklarda buluştu. Üreticimizin tarlasında gerçekleştirmiş olduğumuz demonstrasyon dikimleri sonucunda oldukça memnuniyet verici verim elde ettik. Şu anda burada 7 çeşidimiz bulunmakta ve bu çeşitlerimizi Boğazlıyan’daki çiftçilerimize tanıtımını gerçekleştirdik” dedi.
Renkli, yerli ve milli çeşit çalışmalarına da devam ettiklerini söyleyen Pırlak, “İçi sarı lacivert, sarı kırmızı veya tam mor, dış kabuğu kırmızı, mor veya sarı renkte olan renkli geliştirme çalışmalarımız var. Bizim renkli çeşitlerimizin en büyük özelliği cipse uygun olması ve şu anda elimizde 10 tane genetik mevcut. Şu an itibariyle de renkli çeşit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’deki patates rekoltesi geçen yıl 5 milyon 200 bin ton civarında iken 2021 yılında da rekoltemizi kendi enstitümüzün çalışmalarına baktığımızda yine 5 milyon ton civarında görmekteyiz” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise 15 bin dekar alana patates ekildiğini belirterek, “Niğde Patates Araştırma Enstitüsüyle birlikte proje hazırladık. Orada ıslah edilerek elde edilen tohumdan ekilen ürünleri hasat ettik. Verimin iyi olduğunu gördük ve çiftçilerimizden talep etmeye başladı. Yozgat tarım şehri, patatesi münavebeye dahil etmek istiyoruz. Sulu arazilerde münavebeye dahil edersek, çiftçimize artı bir katma değer oluşturabilecek bir ürün olur mu diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki üretim aratacak 15 bin dekar ekilişimiz ve 50 bin ton da bir üretimimiz var inşallah bunu artıracağız” ifadelerine yer verdi.

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