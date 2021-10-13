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Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

İHA

Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla 2012 yılında 15 dönümlük araziye 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol, yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor.
Ankara’dan memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesi Alıçlı köyüne dönen ve 9 yıl önce kendi arazisine 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol, yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor. Tamamen organik ceviz üretimi gerçekleştiren
Akyol, siparişlere yetişemiyor. Şehir dışından siparişleri internet yoluyla alan Akyol, müşterilerine cevizleri kargo ile gönderiyor.
Ankara’dan köyüne kesin dönüş yapan Akyol, cevizlerin kilosunu 30 liraya satıyor.
Köyünde 11 yıldır ceviz üretimi yapan Akyol, “2012 yılında 2 bin ağaçla ceviz çiftliği kurarak bu işe başladım. 11 yıldır üretim yapıyorum, 3 cins ceviz diktim. 34 yıldır da iyi verim alıyorum, ağaç başı 25 kilo mahsul alıyoruz.
Senede 56 ton ceviz alıyoruz. Bu işten memnunum. Ankara’da ikamet etmekteydim ama köyüme bu çiftliği kurdum, 150 dönüm arazi üzerine kurulu ceviz çiftliğim var. Damla sulama sistemi ile üretim yapıyorum. Bu sene de kilo fiyatını 30 liradan veriyoruz. Herkesin köyüne gelip bu işleri yapmalarını istiyorum, cevizlerimiz doğal, organiktir. Siparişleri de internet yoluyla alıyor, şehir dışına kargo ile yolluyoruz” dedi.

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