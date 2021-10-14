Yozgat’ta 32 kilometrelik köy yolu BSK asfalt ile kaplandı

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından bu yıl il genelinde 32 kilometrelik köy yolu, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt ile kaplandı.

Yozgat İl Özel İdaresi, köy yollarının kent merkezindeki gibi modern olmasını sağlamak amacıyla başlattığı asfalt kaplama çalışmalarında sona geldi. İl özel idaresi, bu yılki programları dahilinde 32 kilometrelik köy yolunu Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt ile kaplarken 38 kilometre birinci kat asfalt, 103 kilometre ikinci kat asfalt attı, ekipler 10 kilometrelik de beton yol yaptı.

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, köy yollarında asfalt kaplama çalışmalarının sonuna geldiğini söyleyerek, “Bu sene toplam 38 kilometre birinci kat asfalt yaptık, 103 kilometre ikinci kat asfalt yaptık. 32 kilometre de BSK yaptık. 10 kilometre de beton yol yapıyoruz. Toplamda 173 kilometre yol yaptık” dedi.

Bu yıl ödeneklerin çoğunun içme suyu için kullanılacağını da dile getiren Yılmaz, “Sayın Valimiz Ziya Polat’ın talimatları doğrultusunda öncelikle ödeneklerin birçoğunu içme suyu için kullanılacak. Önce kuraklıkla, içme suyu ile mücadele edeceğiz. Sayın Valimiz köylerimizin içilebilir su seviyelerini yükseltmekle alakalı kaymakamlıklara talimat verdi. Kaymakamlarımız da bununla alakalı çalışmalarını başlattı. Yapılabilecek, gelebilecek bütün suları köylerimize getirdik, bundan sonra yapabileceğimiz tek şey bu suları doğru kullanmak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.