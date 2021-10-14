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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD öğrencilere afetlere hazırlık eğitimi veriyor

İHA

AFAD öğrencilere afetlere hazırlık eğitimi veriyor

Yozgat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, liselerde öğrencilere afetlere hazırlık eğitimi vererek farkındalık oluşturuyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Yozgat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Afetlere Hazırlık Kulübü AFAD Gönüllüsü Oluyor" sloganıyla Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencilere afetlere hazırlık eğitimi verdi.
İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş yaptığı konuşmada daha önce liselerde sivil savunma kulüplerinin, afete hazırlık kulübü olarak değiştirildiğini belirterek AFAD gönüllülük yaşının 18'den 15'e indirildiğini söyledi.
İbiş, "Liselerde 15 yaş üstü öğrencilerimiz 'Temel AFAD gönüllüsü' adlandırılmaktadır. Gönüllü olmak için öğrencilerimiz edevlet üzerinden giriş yaparak gönüllü olabiliyor. Daha sonra da AFAD internet sitesi üzerinden eğitim alabiliyor. Okuldan mezun olduktan sonra da öğrencilerin gönüllüklerinin devam etmesini istiyoruz. Böylelikle AFAD gönüllülük sistemi üzerinden alınan eğitimler ve Afetlere Hazırlık Kulübü etkinlikleri ile afetlere hazırlık bilincini daha da yaygınlaştırmak ve afetlere dirençliliği artırmayı hedefliyoruz. Yozgat'ta bütün liselerimizde bu çalışmaları yapmak ve gönüllü sayımızı artırmak istiyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından Endüstri Mühendisi Dursun Yılmaz, gönüllülük sistemi hakkında öğrencilere bilgi verdi.

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