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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 97.yılı kutlandı

İHA

Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 97.yılı kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 97. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet Meydanı’na getirilen Türk bayrağı, Vali Ziya Polat’a teslim edildi.
Törende konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kuruluşunun hemen ardından yurt gezisine başladığını belirterek bu kapsamda ilki 1924, ikincisi ise 1934 yılında olmak üzere iki defa Yozgat’ı ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Köse, 97 yıl önce bugün Cumhuriyet Meydanı’nda yaşanan özel günün aynı heyecan, sevgi ve aşkla devam ettiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından Atatürk Koşusunda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

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