Yozgat’ta baraj gölüne düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Uzunlu Barajı gölüne düşerek boğulan 14 yaşındaki kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Boğazlıyan ilçesinde Uzunlu Barajı gölü çevresindeki mesire alanına aileleriyle gelen S.Ö. (14) ve Meryem Dalbudak (14) isimli iki kız çocuğu, baraj gölüne düşen terliklerini almaya çalışırken beton zeminden kayarak suya düştü. Çocuklardan S.Ö. amatör balıkçılar tarafından kurtarılırken, Meryem Dalbudak'a yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşılamadı. Bunun üzerine Ankara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi’nden yardım istendi. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam eden dalgıçlar, kıyıdan 5 metre uzaklıkta Meryem Dalbudak'ın cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı. Kızın cansız bedeni otopsi için Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.