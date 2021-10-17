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Baraj göletine düşen Meryem'in cansız bedeni bulundu

DHA

Baraj göletine düşen Meryem'in cansız bedeni bulundu


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde dün baraj göletine düşen Meryem Dalbudak'ın (14) bugün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Uzunlu beldesinde meydana geldi. Çalapverdi köyünden aileleriyle birlikte Uzunlu Göleti kenarındaki piknik alanına gelen Semanur Ö. (14) ve Meryem Dalbudak, baraj göletine düşen terliklerini almaya çalışırken beton zeminden kayarak suya düştü. Semanur Ö. çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılırken, Meryem Dalbudak suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Meryem Dalbudak'ın bulunması için çalışma başlattı ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kıyıdan 5 metre uzaklıkta, Meryem Dalbudak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalbudak'ın cenazesi, otopsi için Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Boğazliyan Harun GÖKÇEOĞLU
2021-10-17 12:09:03

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