Özel çocuklar, veteranlara karşı Yozgat'ta down sendromlu ve otizmli çocuklar futbol müsabakasında veteranlarla karşılaştı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde down sendromlu ve otizmli özel çocuklar futbol maçı için sahaya çıktı.

Sorgun Belediyesi İlyas Arslan Kültür Merkezi'nde özel eğitim alan down sendromlu ve otizmli çocuklar, Sorgun Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizesinde düzenlenen etkinlik kapsamında Sorgun Veteranlar takımı ile ilçe stadyumunda gösteri maçı yaptı.

Sorgun Veteranlar takımı ile el ele sahaya çıkan özel çocuklar, sosyal ve kültürel alanda gösterdikleri hünerlerini bu sefer yeşil sahaya yansıttı ve karşılaşmayı kazanabilmek için ter döktü.

“Farklısınız, farkındayız” yazılı forma ile sahaya çıkan özel çocuklar, mücadele hırsları ve estetik hareketleriyle dikkat çekerken, maçı da kazanmayı bildi. Çocukları, aileleri de yalnız bırakmadı.

Sorgun Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer maç sonu özel çocukları tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Futbol oynamanın keyfini yaşayan çocuklar, maç sonu mutluluklarını dile getirirken, Sorgun Veteranlar takımı oyuncusu Fatih Demir de, “Bu çocuklar bizim her şeyimiz. Toplumda farkındalık oluşturmak için çocuklarımızla maç düzenledik. Çok eğlendik. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değerdi. Biz de onlar kadar mutlu olduk” dedi.

Sorgun Veteranlar takımı oyuncusu Salih Öksüz ise, “Biz onlarla maç yaptığımız için daha mutlu olduk. Onlar da toplumun bir parçası, bizim canlarımız. Her şey onlar için. Ben yıllardır futbol oynuyorum ilk kez bu kadar mutlu oldum, eğlendik, mutlu olduk ve yenildik” şeklinde konuştu.

