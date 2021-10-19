Akdağmadeni salebi tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni salebi tescillendi

İHA

Akdağmadeni salebi tescillendi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde doğal olarak ormanlık alanda yetişen salep bitkisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.
Akdağmadeni Belediyesinin yoğun çalışmaları sonucu ilçenin en önemli değerlerinden olan salep bitkisi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından menşei adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı.
Akdağmadeni salebi bitkisinin marka değerini arttırmak, türünün korunarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için çalışmalara başladıklarını söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin en kaliteli salebi olan Akdağmadeni salebinin menşe adı türünde Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak Akdağmadeni kültürü, doğası ve turizmi için büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz. Menşe adı ülkemizde sadece kendi bölgesinde yetişen ve bölgeye has ürünlere verilen çok önemli bir işarettir. Mahreç işaretinden farklı olarak tüm dünyada saleple ilgili yapılan aramalar bundan sonra Akdağmadeni ilçesini işaret edecektir. Bu yolla ilçemizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapıp ticari gelir elde edilmesine katkı sunarken marka değerinin arttırılmasını da sağlayacağız. İlimiz ve ilçemize katma değer sağlayacak bu önemli gelişmenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın’a Akdağmadeni Salebi Coğrafi İşaret Tescil belgesi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel çocuklar, veteranlara karşı Yozgat'ta down sendromlu ve otizmli çocuklar futbol müsabakasında veteranlarla karşılaştı
YEREL HABERLER Özel çocuklar, veteranlara karşı Yozgat'ta down ...
YOBÜ’de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başladı
YEREL HABERLER YOBÜ’de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başladı
Baraj göletine düşen Meryem'in cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Baraj göletine düşen Meryem'in cansız bedeni bulundu
Yozgat’ta baraj gölüne düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta baraj gölüne düşen çocuğun cansız bedenine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.