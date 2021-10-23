Yozgat'ta 21 kilogram eroin ele geçirildi

Yozgat’ta düzenlenen operasyonda bir kamyonda gizlenmiş 21 kilogram eroin ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muş Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen operasyonda, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında ihbar üzerine bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpekler ile yapılan aramada kamyon kasasında kutular içerisine gizlenmiş yaklaşık 21 kilogram eroin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken Avrupa ülkelerine götürülmek istenen eroin maddesine de ekipler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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