Meraklı kedinin drone ilgisi

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)Yozgat’ta haber çalışması sırasında uçan droneyi fark eden sokak kedisinin merakı ve insansız hava aracı ile oynaması renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.

Yozgat’ta çekim yapan ekibin dronenu fark eden meraklı kedi, dronenu havada dakikalarca takip etmeye başladı. Kedinin drone merakını gören ekip, çekimi bırakarak meraklı kedi ile ilgilenmeye başladı. Dronenin indiğini gören meraklı kedi, bir süre droneyi koklayıp dokunduktan sonra dronenin yanından ayrıldı.

Sevimli sokak kedisinin drone merakı renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

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