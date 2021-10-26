Yozgat’ta işletmelere gıda denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetimi seferberliği kapsamında il genelinde gıda işletmeleri denetlenmeye başladı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen gıda denetimleri dün itibariyle başladı. 4 gün sürecek denetimlerde 2 bin 785 işletmenin denetimi gerçekleştirilecek. Denetimlerde 30 gıda denetim personeli görev yapacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Bakanlığımızın asli görevlerinden olan gıda denetimleri konusu zaten aralıksız olarak devam etmektedir. Bu Denetim Seferberliğinin amacı kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak, konunun hassasiyetini bir defa daha vurgulamak maksadıyla seferberlik düzenlenmiştir. İl merkezimiz ve ilçelerimizde yaklaşık 30 adet kontrol görevlisi personelimizin katıldığı denetimlerimiz sırasında işletme sahiplerinin genel olarak hijyen kurallarına uyduklarını tespit etmiş olmamızla beraber görülen aksaklıklarla ilgili gereken işlemler yapılmıştır. İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan yaklaşık 417 adet gıda üretim yerlerinin tamamı denetim seferberliği içinde denetlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca denetlemelerin 3. ve 4. günlerinde ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren toplam 2 bin785 adet gıda satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin de titizlikle denetlenecek” dedi.

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