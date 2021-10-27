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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağıla giren kurtlar 13 koyunu telef etti

İHA

Ağıla giren kurtlar 13 koyunu telef etti

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gece yarısı ağıla giren 2 kurt 13 koyunu telef etti, 24 koyunu yaraladı. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.
Edinilen bilgiye göre hayvancılıkla geçimini sağlayan 70 yaşındaki Ethem Şahin’in koyunlarının olduğu tel örgüyle çevrili ağıla dün gece saatlerinde 2 kurt girdi. Kurtlar tel örgüsü içerisindeki koyunlara saldırarak 13 koyunu telef ederken, 24 koyunu yaraladı. Sabahın erken saatlerinde hayvanlarına yem vermek için ağıla giden Şahin, kısa bir süre önce borçla aldığı hayvanlarının telef olduğunu gördü.

Koyunları borçla almıştı

8 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyleyen Ethem Şahin “45 tane hayvanım vardı. 13 tanesini kurtlar telef etmiş. 24 tanesini ise yaralamış. Yaralı olan koyunlarımda bir bir ölmeye devam ediyor. Yaklaşık 45 bin TL zararım var. Bu hayvanları zaten borçla almıştım. Bu borcumu şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum” dedi.

Kurtlardan kaçan koyunlar tandıra sığındı

Ethem Şahin’in oğlu Süleyman Şahin ise, annesinin sabah erken saatlerinde kendisini aradığını hayvanlarını kurtların telef ettiğini söyleyerek “Olay yerine geldiğimde koyunların yarısı yoktu. Kurtlardan kaçan koyunlar bir başka komşunun tandırına sığınmışlar. Çoğu yaralı şekildeydi. Şimdi gördüğünüz gibi yaralı olan koyunlarda bir bir ölüyor” dedi.

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