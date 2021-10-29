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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

İHA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Yozgat’ta Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Tören alanında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.
Vali Polat, törende günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Cumhuriyet'in Türkiye için sadece bir yönetim şekli olmadığını ifade eden Polat, "Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı sosyal dönüşüm hamlesinin de adıdır. Cumhuriyetimizin temel hedefi bu ülkede yaşayan herkesin temel hak ve hürriyetlerini kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanılabilen, özgüveni gelişmiş, üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur" dedi.
Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ekipleri folklor gösterisinde bulundu. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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