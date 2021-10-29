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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar için tasarlanan sokak açıldı

İHA

Çocuklar için tasarlanan sokak açıldı

Yozgat Belediyesi tarafından çocukların güvenilir bir ortamda vakit geçirmeleri ve unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını öğrenmeleri için tasarlanan çocuk sokağı hizmete açıldı.
Yozgat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Qudra2 programı desteği ile yürütülen proje kapsamında tasarlanan çocuk sokağının açılışı il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Tekke Mahallesi Can Sokak'ta 110 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde trafiğe kapalı bir alanda hayata geçirilen çocuk sokağı projesine aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Tamamen çocuklar için dizayn edilen sokakta, kurulan oyun alanlarında unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar ile eğlence dolu dakikalar geçiren Yozgat Valisi Ziya Polat satranç oynayan çocuklara da eşlik etti.
Programın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, “Çocuklar her şeyimiz, yarınlarımız, umudumuz. Onlar için yapılan her işte her zaman destekçi olduğumuzu belirtmek isterim. Geldiğimiz günden beri sevdamız eğitim diye hep söyledik, eğitim yolunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Fiziki anlamda hiçbir sıkıntımız yok ancak çocuklarımızı sosyal, kültürel ve sportif alanda yetiştirmemiz lazım. Eğitim sadece dört duvar arasında olacak bir iş değil. Eğitim ailede başlıyor, sokakta devam ediyor, okullarda da meyvesini veriyor. Başkanıma da böyle bir sokağı düşünüp yaptığı için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım çocuklarımızı sosyal ve kültürel faaliyetlerde daha iyi etkinliklerde buluştururuz” dedi.
Yozgat'ta bir ilk olan ve çocuklar için özel tasarlanan çocuk sokağının açılışını yaptıkları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise “Avrupa Birliği, Alman ve İspanyol Ajansının da destek verdiği ve Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla müracaat ettiğimiz çocuk sokağı projemiz hibe almaya hak kazanmıştı. Bugün burada 10 metre genişliğinde ve 110 metre uzunluğunda sokağımızı trafiğe kapattık ve çocuklarımızın istifadesine sunduk. Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi, beraber bir arada oyun oynaması ve geleceğe daha da sağlam adımlarla yürümesi adına bu projemizi bu sokakta uyguladık. Özellikle bilim standımız, müzik, resim drama ve kukla gösteresi ve diğer alanlar ile çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlayacağız” şeklinde konuştu.

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