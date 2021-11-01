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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırda topladığı binlerce antikayı devlete emanet edecek

İHA

Yarım asırda topladığı binlerce antikayı devlete emanet edecek

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllar tarihi nitelikteki eşyaları toplayıp evini müzeye dönüştüren 81 yaşındaki Ali Yılmaz, ilçede bulunan eski cezaevinin onarılıp müzeye dönüştürülmesini ve eserlerinin orada sergilenmesini istiyor.
Çekerek ilçesi Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Ali Yılmaz, yarım asırdır biriktirdiği tüfek, kılıç, kama, su matarası, çanak ve çömlek gibi 2 bine yakın tarihi eser niteliğindeki eseri evinde sergiliyor. Yıllardır gecesini gündüzüne katarak başta Osmanlı kültürünü yansıtan eşyalar olmak üzere birçok eseri köy, kasaba, il demeyerek gezen ve toplayan Yılmaz ilerleyen yaşına rağmen eşyalara gözü gibi bakıyor.
Farklı dönemlere ait otantik ve folklorik eşyaları yıllarca evinde sergileyen Yılmaz, eserlerin artık müzede sergilenmesinin daha yararlı olacağını düşünerek bu talebini Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’e iletti. 81 yaşındaki Yılmaz’ın bu talebine duyarsız kalmayan Kaymakam Güzel, müze gibi evi ziyaret ederek eserleri yerinde inceledi. Ali Yılmaz’ın da taleplerini dinleyen Kaymakam Güzel, en kısa zamanda eserlerin müzede sergilenmesi ile ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Yıllarca tarihi eser niteliğindeki eserleri severek topladığını ve yaklaşık 2 bine yakın eseri devlete bağışlamak istediğini belirten Ali Yılmaz da, “İlçede bulunan eski cezaevini müzeye çevirdikleri takdirde ben de eserlerimi oraya vereceğim. Ben devletimi seven insanım. Ben eserlerimi devlete bağışlayacağım, ben başka bir şey istemiyorum sadece ismim burada yaşatılsın yeter. Şimdi burada 2 bin üzerinde eşya bulunuyor” dedi.

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