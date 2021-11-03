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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalı istemiyorum”

İHA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalı istemiyorum”

Yozgat’ta muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, “Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalı istemiyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle Yozgat’ta bir araya geldi. İlk olarak Yerköy ilçesinin Sekili köyünde çiftçilerle buluşan Kılıçdaroğlu, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yerköy programının ardından Yozgat Belediyesi Kültür Merkezinde sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, iktidara geldikleri ilk günlerde yapacakları çalışmaları ve tezkereye de neden hayır oyu verdiklerini de anlattı.
Çiftçinin ve esnafın kredi faiz borçlarının silinmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Çiftçinin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldığı kredinin faizlerini sıfırlayacağız. Esnafın bankalardan, esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları kredinin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz” dedi.
Cumhuriyet Hareket Partisi olarak 2 kırmızı çizgilerinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ülkesine vatanına bayrağına sahip çıkmak kadar değerli bir şey var mı? Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalı istemiyorum. Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir. 2 kırmızı çizgimiz var birisi vatandır, ikincisi bayraktır. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum. 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu memleket. Yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? Meclis kürsüsünde sordum, kim bu yabancı askerler? Amerikalıları mı, Ruslar mı Yunanlılar mı, Almanlar mı? Çıkın bunu açıklayın. Özellikle Bahçeli’ye söyledim, asla. Bizim ülkemiz var mücadeleyi yapan şerefli polislerimiz, askerlerimizdir. Yaptılar o mücadeleyi sonuna kadar yaptılar yapıyorlar da. Söz veriyorum söz, o Kandil denen yuvayı da yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler” şeklinde konuştu.
Yeni bir başlangıç yapacaklarını da anlatan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeyi büyüteceğiz, bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz ama bunu yaparken barışı, huzuru, kardeşliği elden bırakmayacağız. Beraber ve birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.

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