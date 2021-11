Kılıçdaroğlu: Bu topraklarda yabancı bir asker postalını istemiyorum

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedikleri için yapılan eleştirilerle ilgili, "Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, çiftçinin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldığı kredinin faizini sıfırlayacaklarını, esnafın bankalardan aldığı, esnaf kefalet kooperatifinden aldığı kredinin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye özel teşviklerin getirilmesi lazım. Bölgelere göre neyin ekileceğinin belirlenmesi lazım. Erzurum'dan, Kars'a kadar olan alanda tamamen hayvancılığın, besiciliğin desteklenmesi lazım. Emin olun bu destekleri sağladığınız zaman sadece Türkiye'yi değil Kafkasları da Ortadoğu'yu da besleyebiliriz. Tarımı iyi planladığınız zaman bırakın dışarıdan mal ithal etmeyi biz dünyanın her tarafına tarım ürünü ihraç edebiliriz" dedi.

'ÇİFTÇİ BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ'

Çiftçilerin borçlarına karşılık traktörlerinin haciz edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bir çiftçinin traktörü, besicinin malları haczedilemez, çiftçiyi haczediyorlar ve traktörünü götürüyorlar. Bir kanun çıkartarak bunları haczin dışında tutacağız. Çiftçinin ziraat bankası veya diğer bankalar, tarım kredi kooperatifinin her hangi bir şubesinden aldığı kredinin faizini tamamen sileceğiz. Ana parayı makul bir taksite bağlayacağız. Katmerli faiz ödüyorsunuz. Pandemi döneminde 'borç verdik' diyorlar. Kredi alanlar geri ödeyemiyor, üzerine yeniden faizler, yeniden taksitlendirmeler. Çiftçi bunun altından kalkamaz. Yata hangi fiyattan veriyorlarsa, aynı fiyattan mazotu çiftçiye vereceğiz. Yata binen kişi geziyor keyfini çıkartıyor, çiftçi tarlasına gidecek, üretecek bir katma değer yaratacak, ülkenin büyümesine katkıda bulunacak. Sen kimi destekliyorsun ve niye destekliyorsun? ifadelerini kullandı.

'HANGİ GEREKÇEYLE YABANCI ASKER İSTİYORSUNUZ'

Kılıçdaroğlu, Irak-Suriye tezkeresine 'hayır' dedikleri için yapılan eleştirilere değinerek, "Ben bu topraklarda hiçbir zaman yabancı bir asker postalını istemiyorum nokta. Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatanseverliktir. Bütün Yozgatlı kardeşlerimizin şunu çok iyi bilmesini isterim. İki kırmızı çizgimiz var; birisi vatandır, ikincisi bayraktır. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum, lütfen gittiğiniz her yerde söyleyin. Hangi gerekçeyle siz yabancı askerin Türkiye'ye gelmesini istiyorsunuz. 35 yıldır terörle mücadele ediyor bu memleket, 35 yıldır. Eksi 45 derecede, 35 derecede, dağda, bayırda, ovada şehit oluyor, mücadelesini sürdürüyor; yabancılar mı yaptı bu mücadeleyi? 'Şimdi terörle mücadelede edeceğiz, yabancı askerleri çağıracağız.' Meclis kürsüsünde sordum 'kim bu yabancı askerler, Amerikalılar mı, Ruslar mı, Yunanlılar mı, Almanlar mı kim bu yabancı askerler çıkın millete bunu açıklayın.' Bahçeli'ye söyledim özellikle 'açıklayın, çekin' dedim. 'Bu maddeyi çekmiyoruz' dediler, çekmediler. Yabancı askerlerin Cumhurbaşkanının daveti üzerine Türkiye'ye getirilmesini asla istemiyoruz, asla" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN İTİBARI HER KİŞİNİN İTİBARININ ÜZERİNDEDİR'

Kılıçdaroğlu, terörle mücadeleyi polis ve askerin yaptığını vurgulayarak, "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. 'Kandil' denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir. 'Biden bana güldü mü gülmedi mi, Biden benimle tokalaştı mı tokalaşmadı mı.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt dışında çıkıp da böyle bir pozisyona veya başka bir liderin böyle bir pozisyona düştüğünü gördünüz mü? Ben utanıyorum ya. Selam versin veya vermesin, tokalaşsın veya tokalaşmasın ya, elli sefer arkasından koşuyor 'acaba bana merhaba' diyecek mi. Geçiniz bunları. Türkiye'nin itibarı her kişinin itibarının üstündedir, hepimizin itibarının üstündedir. Orada vatan vardır, orada bayrak vardır. Bu bireysel bir mesele değildir. İtibar budur, bu itibarı koruyacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Süleyman Şah türbemizi kaçırdılar, bayrağımızı indirdiler. O bayrağı vatan topraklarına dikeceğim, Süleyman Şah türbesini de oraya götüreceğim. Yeni bir başlangıç yapacağız, bu ülkeyi büyüteceğiz bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz; ama bunu yaparken barışı, huzuru, kardeşliği elden bırakmayacağız. Beraber ve birlikte olacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu´nun konuşmasının ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. DHA-Politika Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-11-03 15:47:57



