Durakta bekleyen otobüse çarpan engelli sürücü yaralandı

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Yozgat’ta durakta bekleyen özel halk otobüsüne, engelli aracıyla arkadan çarpan sürücü yaralandı.

Kaza Yozgat kent merkezi Ankara Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bedensel engelli İbrahim Taşkın (40), bir anlık dalgınlıkla üç tekerlekli engelli aracıyla yolcu almak için duran özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle direksiyon ve koltuk arasında sıkışan Taşkın’a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. İlk müdahalesinin ardından, Yozgat Belediyesi itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Taşkın, Bozok Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağından ve başından yara aldığı öğrenildi.

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