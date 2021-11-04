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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi yeni iş merkezi start alıyor

İHA

Yozgat Belediyesi yeni iş merkezi start alıyor

Yozgat Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan eski iş yerlerinin yıkılarak yeni iş merkezine dönüştürülmesi için çalışmalara başlayacak.
Yozgat Belediyesi Meclis Salonunda 49 hak sahibiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Celal Köse, 4 bin metrekare alana inşa edilecek yeni iş merkezinin ihalesinin gelecek ay yapılıp çalışmalara başlanılacağını söyledi. Proje hakkında bilgilendirilen hak sahipleri de toplantının ardından yeni iş merkezi projesine imza attı.
Yeni iş merkezinin tamamlanmasıyla Yozgat ticaretine önemli katkıları olacağını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Projemizi Anıtlar Yüksek Kuruluna onaylattık. Proje çizim çalışmaları bitti şu anda da 4 bin metrekare yaklaşık kapalı alanda zemin artı 2 kattan oluşan şehrimize yakışır ve ticaretimize katkısı olacak bir binanın imzalarını atıp startını vermiş olacağız. 49 hak sahibi ile fedakarlık yaparak orada bir proje ortaya koyduk. Projemiz geçmiş ve geleceği sentezleyen bir mimari özellikte olacak. İlk iki katı iş yeri üst katı da ofis olacak şekilde şehrimize yakışır binanın önümüzdeki ay ihalesini yapıp startını vermiş olacağız” dedi.
Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenlemesi Projesinde de sona yaklaştıklarını söyleyen Başkan Köse, projenin 34 aya kadar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını da dile getirdi.

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