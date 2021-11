Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmü protesto edildi

Çin’in Uygur Türklerine yönelik politikası Yozgat’ta sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Yozgat’ta sivil toplum kuruluşları ve Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak Çin’i protesto etti. Doğu Türkistan için Anadolu Seferi organizasyonuyla bir araya gelen grup, pankartlar açarak Çin’e tepki gösterdi. Programda açılan stantta toplanacak imzaları Birleşmiş Milletlere göndermek üzere imza kampanyası başlatıldı.

Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, burada yaptığı açıklamada Çin'in Uygur Türklerine yönelik her türlü zulüm, baskı ve katliamı yaptığını anlattı.

Çin’in Doğu Türkistan’da 1949’dan 2016 yılına kadar türlü zulüm, baskı ve katliamlara imza attığını söyleyen Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirzehmet İlyasoğlu, “Çin'i tüm bu yaptıklarından dolayı kınıyor ve lanetliyoruz. Diyoruz ki insanlık Çin'e teslim olmadı ve olmayacaktır. Doğu Türkistanlılar asla teslim olmadı ve asla olmayacağız. Doğu Türkistanlılar ve onlara ses veren insanlık, Çin'in bütün bu yaptıklarının hesabını er ya da geç soracaktır. Bunun için de canımızı, malımızı ve her şeyimizi ortaya koyduk, koyacağız” dedi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, Türklük, Müslümanlık, İslam, her şeyden önemlisi insanlık demek olduğunu vurgulayan İlyasoğlu, “Buradan devletimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere tüm dünya liderlerine, uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşlarına, bütün insanlığa sesleniyoruz, eğer iddia ettiğiniz gibi güçlüden, zalimden değil, adaletten, hakkaniyetten, demokrasi ve insan haklarından yanaysanız, lütfen artık Doğu Türkistan'da yaşananları görün ve gereğini yapın, vicdanınıza kulak verin. Gelin Çin'in zulüm ve soykırımına hep beraber 'dur' diyelim." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından platformun düzenlediği Uygur Türkleri konulu resim sergisi gezildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.