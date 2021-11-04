Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, Yozgat’ta öğrencilerle buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen "Bir Diplomatın Başarı Öyküsü" konulu söyleşi programına katılan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, öğrencilerle buluştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu moderatörlüğünde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kariyer günleri etkinliği, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Kariyer günleri etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu tür etkinliğin öğrencilerin ideallerini gerçekleştirmelerinde yol göstereceğini söyledi. Rektör Karadağ konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kariyer planlamalarımız çerçevesinde Cumhurbaşkanlığımızın ilgili birimiyle eş güdümlü çalışan Kariyer Merkezimizin de hayata geçirdiği yaptığı bu faaliyetlerin esas amacı, öğrencilerimizin başta kendilerini keşfetmelerini sağlamak, onların becerilerini ve yetilerini, geleceğe yönelik hayallerinin yeşermesini sağlamak olacaktır. Bu amaçla bundan sonra da alanında söz sahibi başarı hikayeleri olan devlet büyüklerimizle sanatçılarımızla siyaset adamlarımızla öğrencilerimizi buluşturmak olacaktır. Bu süreçte bu etkinlikler, kendinizi keşfedebileceğiniz, geleceğe yönelik hayallerinizin şekillenmesinde sizlerin yol haritası olacak. Bu tür buluşmaları bundan sonra da yapacağız. Zaman zaman da bu salonda çok kıymetli büyüklerimizi sizlerle buluşturup başarının tesadüf olmadığını, başarının emek ve çabadan geçtiğini sizlere göstermek için çalışacağız” dedi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise hayatta en zor diplomasinin insanlarla olan diplomasi olduğunu söyleyerek iyi bir diplomat olabilmek için bazı kriterleri öğrencilerle paylaştı. Büyükelçi Saparbekuly dil eğitimi ve genel kültürün diplomaside çok önemli olduğuna değinerek “Dil bilmek lazım, bu bizim için büyük bir zenginlik. Dil çok önemli, en azından bir ülkenin dilini bilmek çok önemli. Bir de genel kültür çok önemli, diplomasi de olsun siyasi de olsun. Sadece kendi alanınızda uzman olmak başka ama genel kültürde olması gerekiyor. Diğer bir unsur da analiz etmek çok önemli, kaynaklar seçebilmek önemli ne kadar doğru amacı nedir, bunları çok iyi anlayabilmeniz gerekiyor. Bir de değişik bilgiler arasında bağlantı kurup bunu sahadaki bilgilerle harmanlayıp tahmin etmek çok önemli. Hem geniş analiz hem de doğru analiz etmek çok önemli. Biz diplomatlar o konuda çok ustayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.