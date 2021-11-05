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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata’ya mektup ödüllendirildi

İHA

Ata’ya mektup ödüllendirildi

Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi tarafından düzenlenen ve 359 öğrencinin katılım sağladığı “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Mektup” konulu şiir ve kompozisyon yarışması sonrasında ödül töreni düzenlendi.
Belediye Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine; Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başkan Gökhan Coşar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan, Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Nuri Erkoç, Boğazlıyan Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başta olmak üzere okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Çocuklarımızın Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan hayranlığı, sevgisi, saygısı, bağlılığı ve özlemi ile büyüdüğünü görmek beni çok mutlu etti” dedi.
Katılım sağlayan tüm öğrencileri tebrik eden ve dereceye giren öğrencileri yürekten kutlayan Başkan Coşar, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Yarışma süresince tüm aşamalarında emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum.
Her zaman olduğu gibi çocuklarımızın yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz.”
Konuşmalar sonrasında, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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