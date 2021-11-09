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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

İHA

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

Akdağmadeni’nde Yozgat İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Uyuma Haydi" isimli konferans düzenlendi.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun himayesinde başlatılan ve uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Akdağmadeni’nde "En İyi Narkotik Polisi Anne ve Uyuma Haydi " isimli bilgilendirme konferansı düzenlendi.
Belediye konferans salonunda gerçekleştirilen farkındalık eğitiminde sunum yapan Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Raşit Emre Ünal, “uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden çocukları koruma yöntemleri ve içişleri Bakanlığının geliştirdiği Uyuma uygulamasını anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Kadın Acil Destek (KADES) ve UYUMA konusunda, şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali olan kadınlara ve çocuklara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş olan uygulama sayesinde kadınların ve çocukların herhangi bir tehdit anında akıllı telefon üzerinden tek bir dokunuşla, en hızlı şekilde polise ulaşmalarını sağlamak ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin sevk edildiğine yardımcı olan proje hakkında bilgiler verdi.”
Belediye konferans salonunda konferansa, Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök, daire müdürleri, Öğrenci anneleri ve personeller katıldı.

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