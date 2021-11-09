Yozgat’ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde trafik işaret levhasına çarpıp takla atarak devrilen araç sürücüsü B.T. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D200 karayolu Yerköy ilçesi girişinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 66 AAR 123 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.