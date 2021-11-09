Yozgat’ta trafik levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde trafik işaret levhasına çarpıp takla atarak devrilen araç sürücüsü B.T. yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza D200 karayolu Yerköy ilçesi girişinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 66 AAR 123 plakalı Opel marka araç kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.