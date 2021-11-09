Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 4 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun'da şafak vakti 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramada, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgunun ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat / Sorgun Harun GÖKÇEOĞLU

2021-11-09 16:34:54



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