Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'a mevsimin ilk karı yağarken, yüksek kesimlerde yeşil alanlar beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, soğuk hava ile birlikte kar yağışına dönüştü. Kent merkezinde kar zeminde etkili olmadı. Ancak kentin yüksek kesimlerindeki mahalle ve sokaklarda yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Kısa süreli etkili olan kar yağışı ile birlikte Çamlık Milli Parkı da beyaz örtüyle kaplandı.

DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-11-10 12:11:17



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