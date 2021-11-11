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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta fidan dikimi gerçekleştirildi

İHA

Yozgat’ta fidan dikimi gerçekleştirildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı Günü münasebetiyle Orman Genel Müdürlüğünün ''Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes '' Projesi kapsamında Yozgat Çalatlı Köyü Keklik Üretim Çiftliği alanına fidan dikimi gerçekleştirildi.
Düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, POMEM Müdürü Zafer Kişi, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Program öncesi bir açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Yiğitler Şehri Yozgat’ta güzel bir gün Milli Ağaçlandırma bayramı günü çerçevesinde Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Yozgat’ta da fidan dikimi gerçekleştirdik. 2021 yılı itibariyle yılsonuna kadar Yozgat’ta 2 milyon ’un üzerinde fidanları toprakla buluşacak bu sene bildiğiniz üzere Orman Genel Müdürlüğümüzle özel bir projeye imza atmıştık bundan sonra Yiğitler Şehri Yozgat’ta Çam, Kara Çam, Sarı Çam dikiyoruz ama biz özellikle tarım arazilerine meyve ağaçları dikilmesi ile ilgili protokol yapmıştık. Bugün bu arazinin arka tarafındaki yeri de geçtiğimiz günlerde Orman Genel Müdürlüğümüze tahsis ettik ve o bölgede sadece Ceviz dikeceğiz. Bu çamların arasında olmak çok güzel çamları dikerken Hüseyin Önal Valimize de buradan teşekkür etmemiz gerekiyor her birimize şuan Türkiye genelinde 84 milyon vatandaşımız üçer adet fidan dikiyor 250 milyon üzerinde bir fidan demektir geleceğe nefes olmak için, Dünya’ya nefes olmaz için, Yozgat’a nefes olmak için buradayız umarım diktiğimiz her fidan özellikle ceviz ve badem fidanlarının her birinin yakın yıllarda tutar ve biz bunların bakımını Orman Genel Müdürlüğü yaptıktan sonra vatandaşlarımıza tavsiye edip vatandaşlarımızın da burada ekonomik gelir elde etmelerini istiyoruz. Yozgat’ta kamu arazilerine meyve fidanı ve aromatik bitkiler dikimine ağırlık vereceğiz tekrar diktiğimiz fidanların memleketimizin toprağına hayırlı olsun geleceğimize nefes olmasını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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