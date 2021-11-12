Yozgat’ta çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında öğreniyor

Yozgat’ta 412 yaş grubundaki çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırılması amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Yozgat’ta Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesi hayata geçirildi. Parkta 412 yaş gruplarındaki çocuklar, trafik kuralları başta olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, siber suçlar ve kendilerini tanımadıkları kişilerden nasıl koruyacakları konularında bilgilendiriliyor. Eğitimlerde görevli polisler öğrencilere akülü araçlarla trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranış metotları hakkında bilgiler veriyor.

Trafik Eğitim Parkı'nda çocukların etkinliğine katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, İçişleri Bakanlığı talimatıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı yenilediklerini söyleyerek, “Parkımızın çok güzel olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımıza eğitim tadında trafik bilincini aşılamak istiyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımız trafikte her yıl daha iyi anlayışı ile trafikte farkındalığı artırmak için bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi. Burada çocuklarımıza trafik bilincini vermek için İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde eğitimlere başladık. Burada sadece çocuklara trafik eğitimi değil, belki de Türkiye’de bir ilk olacak olan trafik eğitimi yanında afet, sosyal medya eğitimi, temizlik, maske, mesafe eğitimi verilecek” dedi.

Parkta uygulamalı eğitime katılan öğrencilerden Melih Toprakseven, “Bugün yollardan nasıl geçtiğimizi, trafik ışıklarına dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik. Ambulans, AFAD eğitimlerini gördük. Çok güzel oldu, her şeyi burada öğrendim. Trafik kurallarını çok fazla bilmiyordum” dedi.

Yusuf Selvi adlı öğrenci ise, “Burada trafik ışıklarını öğrendim, amaçlarını öğrendim, yaya geçitlerinden nasıl geçmemiz gerektiğini öğrendim. Taşıtlara bindik, üst geçitleri kullandık. Bu konuları daha önce çok bilmiyordum, öğrenmiş oldum” şeklinde konuştu.

Eğitim parkında eğlenceli vakit geçirip trafik kurallarını öğrenen öğrencilere trafik boyama kitabı hediye edildi.

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