“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Yozgat’ta da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Yozgat’ta da başladı

İHA

“Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası Yozgat’ta da başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat” kampanyası 81 ilde olduğu gibi Yozgat’ta başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Ziya Polat, emniyet kemerinin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü söyledi.
Muslubelen uygulama noktasında trafik denetimine katılan Vali Ziya Polat, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasının başlatıldığını söyledi. Vali Polat’a Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdür Murat Esertürk’te eşlik etti.
Trafik konusunda tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiğini belirten Vali Polat, “Yozgat’ımız Doğuyu Batıya Batıya, Kuzeyi Güneye bağlayan ana yol üzerinde kavşak noktasında vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları için karayollarımızla Belediyelerimizle yollarımızda tedbirlerimizi aldık almaya devam ediyoruz. Yolların kalitesinin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın kurallara uymasını çok önemli olduğunun bilincindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın projeleri kapsamında yaşam tünelini Yozgat’ta da hayata geçirdik burada uzun yolculuk yapan vatandaşlarımıza yaşam için kısa bir mola mottosuyla vatandaşlarımıza burada birkaç dakika misafir ediyoruz onlara trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici eğitimler veriyoruz” dedi.
Vali Polat, sürücülerin kurallara uyması gerektiğini söyleyerek “Uzun yolda 2 saatte bir mola verilmesi gerekiyor. Bizler de vatandaşlarımızı yaşam tüneli sayesinde kısa bir mola verdiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın trafikle ilgili her yıl daha iyiye anlayışlı çalışmalar devam ediyor. Bir haftadır devam güvenli trafik bir hareketine bakar çalışması gündemde arkadaşlarımız sahada vatandaşlarımızı bilgilendirmek için eğitimleri yapıyoruz. Burada amacımız kesinlikle ceza kesmek değil vatandaşlarımızı bilgilendirip önemli olan vatandaşlarımızın huzur içerisinde sağlıkla ulaşmak istedikleri ailelerine memleketlerine ulaşmaları. Yozgat olarak tedbirlerimizi aldık, değerli sürücülerimizden lütfen trafik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Güvenli trafik için bir hareketimiz yeter” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun’da 80 kursiyere belge verildi
YEREL HABERLER Sorgun’da 80 kursiyere belge verildi
Yozgat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Yozgat’ta uyuşturucu madde operasyonu: 15 gözaltı
Yozgat’ta çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında öğreniyor
YEREL HABERLER Yozgat’ta çocuklar trafik kurallarını eğitim parkında ...
Saraykent’te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Saraykent’te bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor
Yozgat’ta fidan dikimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta fidan dikimi gerçekleştirildi
Yozgat’ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yozgat’ta cenaze aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı
Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Yozgat’a mevsimin ilk karı yağdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.