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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hedefi ilçede aç hayvan bırakmamak

İHA

Hedefi ilçede aç hayvan bırakmamak

Yozgat’ta bir esnaf iş yerinin önüne koyduğu ücretsiz mamalar ile sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Kaplar içine konulan mamaları ücretsiz alan vatandaşlar, ilçede bulunan sokak hayvanlarının beslenmesini yapıyor.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde esnaf olan Selim Esmek, 2 yıl önce soğuk bir kış gününde sokakta gördüğü aç bir köpeği evine alarak besleyip bakımını yapmaya karar verdi. O günden sonra sokak hayvanlarına karşı bakış açısı da değişen Esmek, her gün mahalle mahalle dolaşarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamaya başladı. Bu etkinliği daha geniş alana yaymak ve sokak hayvanlarına olan duyarlığı artırmak isteyen Esmek, iş yerinin önüne ücretsiz mama koydu. İlçedeki vatandaşlar da iş yeri önünde kaplar içerisinde bulunan mamalardan ücretsiz alarak sokak hayvanlarını beslemeye başladı. 2 yıldır ağır kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için mücadele veren Esmek, hayvan severlerden de takdir topluyor. İş yerinde günlük 1520 kilogram arasında sokak hayvanlarının mama ihtiyacı karşılanıyor.
Sorgun’da esnaf olan Osman Taner de zaman zaman ücretsiz mamalardan alarak sokak hayvanlarını beslediğini söyleyerek “Yan komşum sokak hayvanları için böyle bir etkinlik başlattı, bizim de hoşumuza gitti, biz de kendisine destek veriyoruz. Sonuçta hayvanlarda bir can olduğu için herkesin desteğini bekliyoruz. Vatandaşlardan ricam buradan mama alıp sokak hayvanlarını beslesinler. Biz de boş zamanlarımızda sokak hayvanlarını besliyoruz. Bu mamalar vatandaşların merakını da çekiyor. Esnaf arkadaşımızın bu davranışı herkese örnek teşkil ediyor” dedi.
Aziz Açıkgöz isimli vatandaş ise “Yurt dışından izne geldim. Esnaf arkadaşımızın sokak hayvanları için ücretsiz mama dağıttığını gördüm. İzin günüm boyunca buradan aldığım mamalarla Sorgun’daki sokak hayvanlarını besliyorum” şeklinde konuştu.
Sorgun’da 2 yıldır sokak hayvanlarının beslenmesi için mücadele ettiğini söyleyen esnaf Selim Esmek de “2 yıl önce karnı acıkmış bir sokak hayvanı görmüştüm. Onu besledikten sonra böyle bir etkinlik yapmaya karar verdim. İlk başlarda mamayı sokak hayvanları için kendim dağıtıyordum, cadde cadde dolaşarak onları besliyordum. Bu etkinliği daha da genişleterek iş yerimin önünde ücretsiz mama dağıtmaya başladım. Günlük 1520 kilogram mama dağıtıyorum. Bazen mama konusunda arkadaşlar destekliyor, diğer esnaf arkadaşlarımıza da örnek oluyorum, onlarda mama dağıtmaya başladılar. Yazın mama dağıtımı yapmıyorum, çünkü onlar yazın yiyeceklerini bulmakta zorlanmıyorlar. Kışın ise buldukları yiyecekler donduğu için bu şekilde canlara mama desteği vermeye çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

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