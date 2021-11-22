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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilay’dan çöp toplama etkinliği

İHA

Yeşilay’dan çöp toplama etkinliği

Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından ağaç dikimi, yaşam için yürüyüş ve çöp toplama etkinliği düzenlendi.
Çamlık Milli Parkı'nda "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ve Çöp Toplama Etkinliği" yapıldı. Sağlık açısından yürüyüşün faydalarına diğer taraftan ise çevre kirliliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, yürüyüşün ardından Çamlık'ta çöp toplama etkinliğinde bulundu. Yaklaşık 15 poşet çöp toplandı.
Etkinlikte konuşan Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk,"Yeşilay olarak, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işbirliği ile ağaç dikme etkinliğine katıldık. Fidanlarımız yeşil bir dünya sloganıyla toprakla buluştu. Ardından ise Çamlık'ta düzenlediğimiz etkinlikte hem yürüyüşün sağlık açısından önemine hem de sonrasında yaptığımız çöp toplama etkinliği ile buraların temizlenmesinden ziyade kirletilmemesine dikkat çekmek ve bu bilincin yayılmasını istedik. Bizlere destek olan Yozgat Belediyesi ve Yeşilay gönüllüsü üniversiteli kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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