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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk motifleri takı ve elbiselerde hayat buluyor

İHA

Türk motifleri takı ve elbiselerde hayat buluyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el motifleri, elbise ve desenlere işlenerek günümüze kazandırılıyor.
Yozgat’ta unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el motifleri, Sorgun Halk Eğitim Merkezi el sanatları ve giyim atölyesinde kursiyer kadınların maharetli ellerinde ilmek ilmek takı ve elbiselere işleniyor. Kursiyer kadınlar elde ettikleri ürünlerle hem geleneksel el sanatlarını gün yüzüne çıkarıyor hem de ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
El Sanatları ve Giyim Atölyesi usta öğreticisi Mualla Ertal unutulmaya yüz tutmuş kırk yama, tel kırma gibi el sanatlarını takı ve elbiselere işleyerek günümüze kazandırdıklarını söyledi. Ertal, “Biz Türk motiflerini desenlere işleyip takılara elbiselere yansıtıyoruz. Eski kumaşlarımızı kırk yama tekniğiyle başka bir ürün yapıp kullanıma geçiriyoruz. Sandıkta kullanılmayan eskiyen unutulan kumaşlarımızı hayata geçiriyoruz. Bunu kırk yama ile daha güzel başarıyoruz. Biz bu elbiseleri günümüze uyarlayarak güncel hayata daha uygun bir şekilde işliyoruz” dedi.
Kursiyerlerin tasarladıkları ürünleri satarak ev ekonomilerine de katkı sağladığını belirten Ertal, “Kursiyerlerimiz hiçbir şey bilmeden kursumuza geliyorlar aradan zaman geçtikten sonra kendi ürünlerini yapıyorlar ve kullanıyorlar. Elde ettikleri ürünlere sipariş alıyorlar. Sosyal medya üzerinden satış yapıyorlar ve aile ekonomilerine katkı da bulunuyorlar” şeklinde konuştu.
Kursiyerlerden Şule Şahin ise “Burada kendi kıyafetlerimi yapıyorum, tasarlıyorum. Takı tasarımı, tel kırma, iğne oyası yapıyorum. Boş zamanlarımı değerlendiriyorum ve aile bütçeme maddi destek sağlamak için dikiş dikiyorum, kıyafet dikiyorum. Sipariş alıyorum. Türk motiflerini kıyafetlerimize uyarlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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